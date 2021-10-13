ОТП Банк предлагает новый накопительный счет «Турбо», сообщает пресс-служба кредитной организации. Главной особенностью счета в банке называют повышенную ставку, которая действует в первые месяцы после его открытия. В первые два месяца клиент будет получать 6% на любой остаток на своем счете.



«При открытии счета вместе с пакетом дополнительных услуг, ставка счета будет выше, при этом гарантированная доходность составит 7% годовых в первые три месяца действия счета. Начиная с четвертого месяца по счету начнет действовать ставка в размере 5% годовых. Клиент будет получать доход регулярно, проценты зачисляются в конце каждого месяца на любой остаток на счете клиента», — говорится в релизе.

В финучреждении добавили, что в пакет услуг также входят бесплатная карта, дающая бонусы за покупки на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц, а также бесплатные справки о состоянии вкладов и счетов клиента.

Новый счет можно открыть уже сегодня в любом отделении ОТП Банка. Счет открывается на сумму от 0 рублей, а оформить его может любой клиент, который не имеет действующего накопительного счета «Копилка».