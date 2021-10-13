Почта Банк запустил сервис Me2Me Pull — переводы между собственными счетами клиента в разных банках по инициативе получателя средств в рамках Системы быстрых платежей. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

«Теперь в приложении Почта Банка вы можете запросить перевод средств со своего счета в другом банке. Достаточно всего лишь указать банк, из которого вы планируете забрать деньги, и отправить запрос. После подтверждения этой операции в приложении банка-отправителя деньги моментально будут переведены на ваш счет в Почта Банке. И наоборот, в приложении другого банка можно запросить перевод денег со счета в Почта Банке», — поясняется в релизе.



«Эта опция будет удобна клиентам, которым нужно аккумулировать определенную сумму на одном счете (например, для оплаты кредита или крупной покупки)», — отмечает старший вице-президент, директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова, подчеркивая, что чем больше банков подключат эту опцию, тем более удобной и востребованной она станет.