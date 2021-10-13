Рост российской экономики в III квартале замедлился. Об этом говорится в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Как поясняется, это произошло из-за действия ряда внешних и внутренних факторов преимущественно на стороне предложения: обострения логистических проблем, снижения урожая некоторых сельхозкультур и нехватки рабочих рук в отдельных отраслях.

«Усиление международных логистических проблем, в том числе из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, привело к новым задержкам в поставках. Это негативно сказалось не только на внешнеторговом секторе, но и на внутренних производителях (в частности, автомобилестроителях). Сельское хозяйство и переработчики сельхозпродукции пострадали от снижения урожая ряда культур из-за погодных условий. Кроме того, в условиях низкой безработицы нехватка работников из-за недостаточного количества трудовых мигрантов и межотраслевого перетока рабочей силы сдерживает рост в строительстве, сельском хозяйстве и ряде других отраслей», — говорится в обзоре.

Вместе с тем денежно-кредитные условия остаются мягкими, указывают в ДИП ЦБ, отмечая, что «кредитная активность продолжает быстро расширяться, хотя в некоторых сегментах наметились признаки замедления роста. Пока обозначились лишь признаки восстановления депозитной активности населения в ответ на увеличение ставок по банковским вкладам. На фоне опережающего увеличения спроса на труд сохраняются высокие темпы роста заработных плат. Это существенно подпитывает рост внутреннего спроса в условиях запаздывающего расширения предложения товаров и услуг».

Высокий финансовый результат в корпоративном секторе и продолжающийся ускоренный рост зарплат указывают на хорошие перспективы дальнейшего экономического роста и расширения кредитования, полагают аналитики Центробанка.

Также они констатируют, что во второй половине августа и сентябре недельные и месячные темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонные факторы увеличились, а инфляция превысила 7%. Как сообщал Росстат и напомнил ЦБ в сегодняшнем отдельном информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен» , годовая инфляция в сентябре возросла до 7,4%.

В «инфляционном» обзоре ЦБ говорится, что более половины прироста годовой инфляции обеспечило ускорение роста цен на плодоовощную продукцию, отличающихся повышенной волатильностью. Неблагоприятные погодные условия оказали влияние как на ход уборки грунтовых овощей, так и на затраты производства в теплицах.

Другим разовым источником повышения годовой инфляции были эффекты базы в динамике цен на услуги образования: годом ранее традиционное повышение их стоимости в начале учебного года было небольшим.

Сохранялась волатильность в динамике цен на услуги зарубежного туризма. В сентябре услуги подорожали после снижения цен в августе. В целом в III квартале туристические услуги (внутренние и зарубежные) подешевели.

Также отмечается, что моторное топливо в сентябре подешевело при в целом стабильной ситуации на оптовом рынке. Это внесло основной вклад в замедление месячного роста цен на непродовольственные товары.

Инфляционное давление остается повышенным. При этом дезинфляционные тенденции будут постепенно формироваться и усиливаться под влиянием решений по денежно-кредитной политике. «Это обеспечит замедление годовой инфляции в России до 4—4,5% в 2022 году», — ожидают в ДИП Центробанка.



Прогноз по инфляции будет уточнен вместе со среднесрочным прогнозом Банка России по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке 22 октября, напоминает ЦБ в обзоре «Динамика потребительских цен».