Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил властям США 448,96 млн долларов по делу о нарушении американского налогового законодательства. Соответствующий документ размещен в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния, передает ТАСС.
Ранее суд распорядился принять от Тинькова единовременную выплату в размере 448 млн 957 тыс. 108 долларов в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. «Чек на сумму 448 957 108 долларов от Олега Тинькова», — указано в базе суда. Платеж осуществлен по федеральной автоматизированной системе денежных переводов США Fedwire.
Этой осенью российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявленных ему обвинений. Адвокат заявил о его готовности начать процесс выплаты компенсации в размере 506 млн долларов. Эта сумма не является штрафом в наказание за преступление — приговор суд вынесет отдельно 29 октября. Бизнесмену может быть предписано дополнительно выплатить штраф в размере до 250 тыс. долларов и провести год под надзором.
Олег Тиньков урегулирует претензии американских налоговиков за 506 млн долларов. Об этом сообщает РБК, уточняя, что условия мирового соглашения между основателем группы TCS (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами холдинга) Олегом Тиньковым и Министерством юстиции США были раскрыты на слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии.