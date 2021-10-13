Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил властям США 448,96 млн долларов по делу о нарушении американского налогового законодательства. Соответствующий документ размещен в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния, передает ТАСС.

Ранее суд распорядился принять от Тинькова единовременную выплату в размере 448 млн 957 тыс. 108 долларов в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. «Чек на сумму 448 957 108 долларов от Олега Тинькова», — указано в базе суда. Платеж осуществлен по федеральной автоматизированной системе денежных переводов США Fedwire.



Этой осенью российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявленных ему обвинений. Адвокат заявил о его готовности начать процесс выплаты компенсации в размере 506 млн долларов. Эта сумма не является штрафом в наказание за преступление — приговор суд вынесет отдельно 29 октября. Бизнесмену может быть предписано дополнительно выплатить штраф в размере до 250 тыс. долларов и провести год под надзором.