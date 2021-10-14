Рост страхового рынка по итогам первого полугодия 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 21%. Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Объем премий, собранных страховыми компаниями в первом полугодии 2021 года, составил 894 млрд рублей. За исключением страхования жизни (non-life-страхование) рынок к аналогичному периоду прошлого года прибавил 17,7% и достиг 659 млрд рублей. Рынок страхования жизни вырос еще больше – на 31,3%, до 235 млрд рублей.

Такой рост в агентстве поясняют низкой сравнительной базой: на II квартал 2020 года пришлось резкое падение рынка из-за коронавирусных ограничений и самоизоляции. Поэтому динамику рынка эксперты анализируют, используя преимущественно показатели 2019 года.

По данным «Эксперт РА», все 12 крупнейших сегментов страхового рынка (объем премий более 10 млрд рублей) выросли в первом полугодии 2021 года относительно первого полугодия 2019-го. Причем такие сегменты, как страхование жизни, ОСАГО и страхование автокаско выросли за счет увеличения числа договоров и средней стоимости полиса.

В страховании от несчастных случаев и болезней, ДМС, страховании прочего имущества граждан и страховании за причинение вреда третьим лицам рост премий произошел только за счет увеличения средней стоимости полиса, даже несмотря на сокращение числа договоров.

Средняя стоимость полиса уменьшилась только в таких сегментах, как страхование финансовых рисков, страхование прочего имущества юридических лиц, государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, страхование грузов и страхование предпринимательских рисков, и здесь рост премий был обеспечен благодаря увеличению числа заключенных договоров.

Средняя стоимость полиса по non-life-страхованию по итогам первого полугодия 2021 года выросла до 7,1 тыс. рублей (по итогам первой половины 2019 года – 5,7 тыс. рублей). Совокупное число договоров за этот период сократилось на 3,6 %.

Самые значительные изменения произошли в сегментах ДМС, страховании от несчастных случаев и болезней и страховании грузов. Так, на волне пандемии средняя стоимость полиса ДМС выросла более чем в полтора раза. Увеличение среднего размера выдаваемых розничных кредитов, в том числе ипотечных, стало одной из основных причин значительного роста средней премии (плюс 66%) в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней.

По прогнозам аналитиков, по итогам 2021 года страховой рынок соберет около 1,8 трлн рублей. Объем взносов по страхованию жизни, в котором наблюдается очередной подъем за счет возобновления роста ИСЖ, опережающей динамики кредитного страхования и продвижения программ НСЖ, составит 530 млрд рублей (плюс 22–24%). Страхование от несчастных случаев и болезней продолжит расти (плюс 38–40%) под влиянием высоких темпов розничного кредитования, в том числе ипотечного.

ДМС, полагают в «Эксперт РА», вернется к положительной динамике (плюс 11–12%) в результате оживления спроса со стороны физических лиц и небольших предприятий, а также наполнения полисов рисками, связанными с коронавирусом. Динамика страхования прочего имущества граждан (плюс 15–16 %) продолжит находиться под влиянием тенденции восстановления покупательской активности в результате реализации отложенного спроса, поддержку также окажет растущий ипотечный рынок. ОСАГО прибавит (плюс 4–5%) за счет увеличения числа заключаемых договоров, страхование автокаско (плюс 16–17%) – по причине роста стоимости и сохранения высокого спроса на автомобили.

Аналитики отметили, что факторы активного роста страхования имущества юридических лиц пока отсутствуют, поэтому сегмент вырастет незначительно, прибавив 1–2% премии.