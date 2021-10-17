Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Санкт-Петербург» при поддержке Mastercard до 30 ноября 2021 года проводит акцию «1000 приветственных бонусов с картой «Яркая». Для участия в ней нужно оформить дебетовую или кредитную карту World Mastercard «Яркая» и получить ее в любом офисе банка или курьером. Участниками могут стать клиенты, у которых нет действующих платежных карт банка (за исключением детских, виртуальных и корпоративных). Держатели карты получают бонусы «Ярко» в размере до 2% от всех покупок и до 18% от покупок у партнеров, ими можно возмещать покупки по курсу один бонус = 1 рубль на сумму до 24 тыс. рублей в год. Также банк выплачивает до 7% годовых в рублях на остаток денежных средств по карте «Яркая». Ее обслуживание бесплатное при совершении покупок на сумму от 30 тыс. рублей в месяц. Еще одну акцию банк «Санкт-Петербург» проводит совместно с Visa — до 31 января 2022 года необходимо заказать новую корпоративную карту Visa Platinum Business и зарегистрировать ее, ответив на сообщение в интернет-банке i2B. Клиенты получат 10% кэшбэка за все покупки на сумму не менее 30 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма кэшбэка — 5 тыс. рублей в месяц.

Промсвязьбанк совместно с международной платежной системой Visa 11 октября 2021 года запустил карту Visa Signature Orange Premium Club для участников премиальной программы ПСБ Orange Premium Club. Можно оформить как кредитную, так и дебетовую карту, они предусматривают две опции кэшбэка на выбор. По опции «До 2% на все покупки» можно получить кэшбэк до 2% в супермаркетах и магазинах одежды, бытовой техники, кафе и ресторанах и т. д. При выборе второй опции можно возвращать на карту 10% за покупки в любимой категории при тратах на сумму от 80 тыс. рублей в месяц и 5% в другой категории при покупках на сумму от 10 тыс. рублей. Кроме того, ПСБ до 31 декабря 2021 года запустил акцию для тех, кто оформит карту Visa Signature Orange Premium Club и подключит бонусную опцию «До 2% на все покупки». Этот кэшбэк можно увеличить до 5%, оплачивая покупки с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Garmin Pay на общую сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма кэшбэка составляет 10,5 тыс. рублей в месяц. И кредитная, и дебетовая карта выпускаются и обслуживаются бесплатно. Участникам программы Orange Premium Club также предоставляются персональное обслуживание, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование при выезде за рубеж, специальные предложения для держателей карт Visa.

МТС Банк в рамках акции предлагает клиентам — участникам программы «МТС Cashback» до 21 декабря 2021 года в приложении обменять накопленный кэшбэк на мили «Аэрофлот Бонус» и наоборот. Для обмена необходимо быть участником обеих программ: «МТС Cashback» и «Аэрофлот Бонус». Обмен осуществляется на сайте программы или в приложении «МТС Cashback», в разделах «Обмен баллов» и «Вывод кэшбэка». Держатели дебетовых и кредитных карт «МТС Cashback» получают до 25% кэшбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис «МТС Cashback», 5% кэшбэка — в магазинах одежды и детских товаров, а также за любые покупки в кафе и ресторанах, доставку в супермаркетах, 1% кэшбэка — за оплату товаров и услуг в остальных категориях. Также начисляется 1% кэшбэка за уплату в мобильном приложении налоговых сборов, штрафов и оплату ЖКУ. При обмене миль на кэшбэк каждые три мили могут быть переведены в одну единицу кэшбэка МТС. Минимальный обмен и шаг — 150 миль.

Банк «Акцепт» предлагает держателям карт «Мир» новую возможность — использование Apple Pay. Для настройки карты достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Можно по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает платежная система «Мир» держателям своих карт в рамках своей программы лояльности. Для совершения платежа достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. С Apple Pay можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.