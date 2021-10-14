Банк «Зенит» запустил новый вклад – «Звездный», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Вклад открывается на сумму от 50 тыс. рублей сроком на 181, 400, 730 и 1 100 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока вклада и составляет 6,9–7,85% годовых.

Проценты выплачиваются в конце срока. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора для вкладов сроком на 181 и 400 дней проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования; для вкладов сроком 730 и 1 100 дней, начиная с 351-го дня, – по ставке 6% годовых.