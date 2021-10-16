Текущий год для россиян стал менее напряженным, чем предыдущий, показало исследование холдинга «Ромир». Так, в 2021 году 72% опрошенных отметили, что испытывали стресс, тогда как в 2020-м таких людей было 79%. Однако за последний год вырос уровень стресса: средняя оценка изменилась с 4,5 до 5,4 по десятибалльной шкале.



Согласно исследованию, самыми популярными «средствами борьбы» со стрессом стали прогулки (45%) и проведение времени с друзьями или родственниками (44%). В тройку «лидеров» с 37% попали успокоительные лекарства (при этом помощь врача или психолога отметили лишь 7%).

Молодежь (20—29 лет) считает наиболее подходящими «антистресс-инструментами» вкусную еду и покупку вещей. Правильное питание и употребление витаминов и БАДов чаще отмечали люди старше 60 лет.

«Когда поднимаешь тему популярного способа борьбы со стрессом, все улыбаются и называют алкоголь. Но наше исследование показывает, что такой вариант лишь на девятом месте рейтинга. Причем наиболее популярен он среди респондентов 30—49 лет. Возрастная группа 40—49 предпочитает снимать стресс не только алкоголем, но сопровождая его вкусной едой. Люди 50—59 в качестве антидепрессанта чаще выбирают спорт», — комментирует результаты исследования директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.