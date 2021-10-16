Во сколько обойдется полное обновление осеннего гардероба в этом году, выяснили аналитики онлайн-платформы для продажи товаров Lamoda и сервиса «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера»). Эксперты проанализировали, как изменились онлайн-продажи в связи с ранним похолоданием этой осенью.



В частности, женщинам на новый гардероб придется потратить 20 915 рублей, а мужчинам — 21 990 рублей. В эту сумму входит покупка необходимой базы на осень: утепленной куртки, джинсов, свитера, сапог, шапки и шарфа. Цветовые предпочтения россиян при выборе одежды и обуви остаются сдержанными. Черный, коричневый, синий, бежевый и серый — самые популярные цвета в этом сезоне.



Количество онлайн-покупок одежды и обуви в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 77%. Обороты интернет-магазинов выросли на 93%, средний чек — на 9%, до 1 745 рублей. Количество покупателей и число онлайн-магазинов стало больше на 66% и 13% соответственно.



По сравнению с прошлым годом спрос на предметы осенне-зимнего женского гардероба в сентябре показал существенный рост. По данным Lamoda, больше всего выросли продажи курток (плюс 51%), дубленок (плюс 38%), сапог (плюс 32%) и ботинок (плюс 25%). Мужчины также активно готовились к зимнему сезону уже в начале осени. Самыми востребованными товарами в этот период оказались мужские джинсы (плюс 38%), куртки (плюс 37%), пуховики (плюс 35%), ботинки (плюс 35%) и пальто (плюс 21%).



Значительный рост этой осенью показали продажи премиум-сегмента одежды и обуви. По данным «ЮKassa», покупка товаров стоимостью от 50 тыс. до 80 тыс. рублей увеличилась за год в 1,9 раза, от 80 тыс. до 100 тыс. рублей — в 3,1 раза, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — в 2,9 раза. На Lamoda среди женских премиум-товаров вырос средний чек на свитера (плюс 36%), брюки и пуловеры (по 17%). Мужчины увеличили траты на брюки (плюс 21%), свитера (плюс 20%) и куртки (плюс 18%).

Эксперты замечают, что спросу на теплые, в том числе зимние вещи, в этом году способствовало раннее наступление холодов. Например, если в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге среднесуточная температура в сентябре была на 2,6 и на 2,7 градуса выше нормы, то в этом она ниже на 2 и 2,2 градуса соответственно.

