РГС Банк повысил базовые ставки по линейке накопительных счетов для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь по продуктам установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 8,25% — по накопительному счету «Турбо», 7,9% — по «Автомобилисту» и 7,5% — по счету «Для своих».

Так, накопительный счет «Турбо» с доходностью до 8,25% годовых в рублях открывается клиентам при условии одновременного оформления договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК «Росгосстрах Жизнь» в рамках стратегии «Всемирные телекомы». Отмечается, что в первый год размещения к базовой ставке (от 5% до 6,25%) по накопительному счету идет надбавка в размере 2 процентных пунктов. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются. По накопительному счету также предусмотрена возможность дополнительных взносов размещения и частичного снятия в пределах остатка по счету без потери процентов.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Накопительный счет «Автомобилист» открывается в рублях. Клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счет или совершая расходные операции. Ставка 6,9% начисляется на ежедневный остаток по счету от 1 тыс. рублей, проценты выплачиваются и капитализируются ежемесячно. При расходных операциях по дебетовой карте «АвтоДрайв» от 10 тыс. рублей базовая ставка также может быть увеличена на 1%, а с учетом капитализации максимальная ставка по счету может достигать 7,9%.

Накопительный счет «Для своих» также открывается в рублях. В зависимости от срока и суммы размещения можно получить от 5,5% до 6,75%. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются.