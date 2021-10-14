Правительство обсуждает передачу частот, которыми пользуются военные, сотовым операторам в Москве для запуска сетей 5G, пишет Forbes . Ранее власти отклоняли заявки от операторов даже на тестирование сетей в этих частотах.

По данным источников, Минцифры обсуждает с операторами передачу им диапазона частот 3,4—3,8 ГГц в Москве, которыми сейчас пользуются военные. Источник, близкий к Минцифры, отметил, что переговоры о возможном использовании этих частот в столице уже идут с мэрией. Источник в мэрии Москвы подтвердил, что этот вопрос действительно находится в федеральной повестке.

Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказал, что наиболее популярный в мире диапазон частот 3,4—3,8 ГГц не используется в России для развертывания сетей 5G, потому что его активно используют силовые ведомства.

Собеседник в одной из телеком-компаний рассказал, что передача частот в Москве может показать, что военные и операторы могут работать на этих частотах одновременно без помех для силовых ведомств, а также что проект можно реализовать на всей территории России, добавил он.

Операторы уже развернули в столице несколько пилотных зон для тестирования 5G — по две у «ВымпелКома» и Tele2, одна — у «МегаФона». У МТС всего 19 пилотных зон, в частности на Лубянской площади, в парке Горького, на нескольких набережных у «Москва-Сити» и так далее. В сентябре оператор построил две пилотные зоны для «Сбера», чтобы тестировать совместимые смартфоны и беспроводные сервисы экосистемы банка (например, беспилотный транспорт).

Ранее Госкомиссия по радиочастотам неоднократно отклоняла заявки операторов на выделение частот в этом диапазоне даже для тестирования технологии. Например, дочерняя компания «Ростелекома» Freshtel подала заявку на тестирование работы сети 5G в метро Москвы на частотах 3,4—3,8 ГГц, однако в июне Госкомиссия по радиочастотам отклонила ее. Аналогичные заявки подавали МТС и «МегаФон», однако они также не были удовлетворены.