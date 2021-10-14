🔹 Летом 2021 года на банковском рынке наметился перелом одной из главных тенденций с начала пандемии: прекратился отток средств населения со срочных рублевых вкладов. Ставки по вкладам обновили двухлетние максимумы. Аналитический центр Банки.ру изучил, выгодно ли открывать вклад именно сейчас, пока банки подняли ставки, или стоит подождать.

🔹 Деятельность банка «Траст», в котором были аккумулированы «плохие» активы санируемых кредитных организаций, будет прекращена в 2024 году, сказал зампред Центробанка, председатель набсовета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора Михаил Алексеев. По его словам, по некоторым активам период работы может выйти за рамки 2024 года.

🔹 Подход к исчислению полной стоимости кредита (ПСК) будет кардинально изменен в 2022 году. ЦБ вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК. Так, в расчет ПСК предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если он выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Предполагается, что в ПСК будет отражено все, что формирует нагрузку на заемщика.

🔹 Аналитики ЦБ предупредили о сохранении инфляционных рисков со стороны рынка труда. «Коронакризис» привел к значительным структурным изменениям на рынке труда, которые оказывают устойчивое повышательное давление на заработную плату, констатирует регулятор. Проинфляционные риски со стороны рынка труда пока умеренные, указал Банк России, но риски устойчивого повышения инфляционного давления с этой стороны могут реализоваться, если текущий дефицит кадров в отдельных отраслях распространится на более широкий круг отраслей.

🔹 Мировой экономике угрожает стагфляция, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что «видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах «двадцатки», и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны». По мнению министра, это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик, поэтому для экономической политики ключевой вопрос — наблюдаемый всплеск инфляции является переходным или долговременным явлением?