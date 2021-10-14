Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Объединенного Резервного Банка, в отношении которого 8 октября 2021 года наступил страховой случай в связи с отзывом лицензии, стал Россельхозбанк. Об этом в четверг сообщает АСВ.
Расчеты с вкладчиками Орбанка будут производиться с 18 октября. РСХБ будет осуществлять выплаты в течение как минимум года. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 15 октября на сайте АСВ и 18 октября в газете «Московский комсомолец».
По оценкам АСВ, 96% вкладчиков Орбанка смогут получить назад свои средства в полном объеме за счет компенсаций из фонда обязательного страхования вкладов.
Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.
АСВ днем позже, 15 октября, разместило на сайте более подробное сообщение для вкладчиков, где в том числе приводится список офисов РСХБ, через которые можно получить страховые выплаты.
Кроме того, агентство уточнило, что, согласно реестру обязательств Орбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму 193 млн рублей могут обратиться 520 вкладчиков, в том числе 236 юридических лиц.