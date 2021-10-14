Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Объединенного Резервного Банка, в отношении которого 8 октября 2021 года наступил страховой случай в связи с отзывом лицензии, стал Россельхозбанк. Об этом в четверг сообщает АСВ.

Расчеты с вкладчиками Орбанка будут производиться с 18 октября. РСХБ будет осуществлять выплаты в течение как минимум года. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 15 октября на сайте АСВ и 18 октября в газете «Московский комсомолец».

По оценкам АСВ, 96% вкладчиков Орбанка смогут получить назад свои средства в полном объеме за счет компенсаций из фонда обязательного страхования вкладов.



Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

АСВ днем позже, 15 октября, разместило на сайте более подробное сообщение для вкладчиков, где в том числе приводится список офисов РСХБ, через которые можно получить страховые выплаты.

Кроме того, агентство уточнило , что, согласно реестру обязательств Орбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму 193 млн рублей могут обратиться 520 вкладчиков, в том числе 236 юридических лиц.