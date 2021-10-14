Рынок криптовалют потенциально является очень значимой проблемой из-за очень низкой прозрачности и в России, и в других странах. Такое мнение в интервью Reuters высказала директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова.
По ее словам, Центробанк проводит опрос участников рынка, чтобы получить примерные оценки вложений в криптовалюты.
«Сложность заключается в том, что этот рынок является трансграничным. Население может вкладываться в него через иностранных посредников», — сказала Данилова.
Директор департамента финансовой стабильности Банка России высказалась за необходимость регулирования рынка криптовалют.
«Людей привлекает в этой истории как раз чрезмерная волатильность биткоина и других инструментов, к сожалению, многие ищут легкого заработка, не понимая огромные риски», — пояснила Данилова.