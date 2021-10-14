Татьяна Хондру назначена на должность председателя правления банка «Ренессанс Кредит». Об этом объявили в четверг в банке, уточнив, что она также вошла в его совет директоров.



Напомним, в конце сентября стало известно об уходе Алексея Левченко с поста предправления «Ренессанс Кредита».

Татьяна Хондру ранее занимала должность первого заместителя председателя правления, старшего вице-президента по развитию розничного и инвестиционного бизнеса банка «Ренессанс Кредит». В организации она работает с 2004 года, придя туда на позицию начальника управления бизнес-анализа финансового департамента. Затем она стала старшим вице-президентом, директором по корпоративной стратегии, а в 2010-м заняла пост главного финансового директора. В июле 2020 года Хондру возглавила блок по развитию розничного и инвестиционного бизнеса банка.



До прихода в «Ренессанс Кредит» Татьяна Хондру в течение восьми лет работала в General Electric во Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии и России.