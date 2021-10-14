ВТБ в рамках ESG-платформы (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance, экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления) разрабатывает сберегательные экопродукты и в 2022 году впервые предложит держателям накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты природы. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе первого конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция».

«Накопительный счет позволит клиентам ставить ESG-ориентированные цели для накопления и настраивать автопополнение, часть накоплений и дохода перечислять в один из фондов защиты природы. Таким образом, держатели счета смогут как самостоятельно копить средства на экологические и социальные цели, так и поддерживать за счет части процентного дохода по накопительному счету ESG-инициативы организации — партнера ВТБ», — говорится в релизе.

Отмечается, что ВТБ считает необходимым внедрить в розничные продуктовые линейки крупнейших банков финансовые инструменты устойчивого развития. К ним, в частности, относятся экоипотека, кредиты на электромобили, ESG-сбережения, цифровые карты, безбумажные технологии и т. д.



«Темы осознанного потребления, защиты окружающей среды и социальной ответственности вышли на первый план мировой повестки во время пандемии, — подчеркнул банкир. — О ESG-подходе многие говорят, но для масштабных изменений, реализации соответствующей стратегии и мотивации населения необходимы конкретные шаги бизнеса, власти и общества. В этом вопросе очень важную роль должны сыграть отечественные банки. На наш взгляд, Банку России стоит не только выработать четкие критерии и стандарты ESG-политики, но и сделать обязательной практику внедрения таких продуктов и услуг в линейку крупнейших игроков рынка — по аналогии с запуском Системы быстрых платежей. Банковской отрасли важно оперативно перейти на единые стандарты, следить за эффективностью их исполнения и предоставить миллионам клиентов возможность внести свою лепту в ESG­-инициативы не в далеком будущем, а уже сегодня».

Топ-менеджер также отметил, что ВТБ разработал ESG-стратегию на 2022—2025 годы. В ближайшее время она будет рассмотрена руководством банка и представлена для утверждения набсовета. Как ожидается, документ будет принят до конца текущего года.

«В стратегии есть три ключевые компоненты. Это забота об окружающей среде и экологии, забота о человеческом капитале и система корпоративного управления. Стратегическая задача — оставить нашим потомкам, детям, внукам и правнукам чистую территорию с сохраненными ресурсами и обеспечить для них высокий уровень жизни», — подчеркнул Анатолий Печатников.

Он уточнил, что документ предусматривает дальнейшие шаги ВТБ по сопровождению клиентов в реализации инициатив по устойчивому развитию, созданию финансовых решений для повышения качества жизни, расширению адресных мер поддержки и вовлечению в них заинтересованных клиентов и партнеров, содействию социальному развитию регионов присутствия, развитию благоприятного рабочего климата и поддержки в реализации потенциала сотрудников, повышению экологичности собственных операций, а также мероприятия по достижению углеродной нейтральности собственных операций ВТБ к 2030 году.

Ранее президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сообщил о запуске ESG-платформы ВТБ, полностью открытой для партнеров и клиентов банка инфраструктуры для ESG-трансформации, включающей комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ.