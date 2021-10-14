Основные фондовые торги в России завершились в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,36% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 259,13 пункта. Индекс РТС повысился на 1,12% — до отметки 1 875,97.

Акции «Полюса» подорожали на 3,53%, МТС — на 0,9%, «Газпрома» — на 0,8%, «Норникеля» — на 0,71%, Московской биржи — на 0,24%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» снизились в цене на 0,9%, СберБанка — на 0,74%, «Магнита» — на 0,58%, «Яндекса» — на 0,3%, Mail.ru — на 0,03%.



«Российский фондовый рынок в четверг вырос на волне оживления в нефти, благополучном внешнем фоне и фантастической уверенности рубля», — формулирует тенденцию старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«На глобальных фондовых рынках преобладали оптимистичные настроения, отечественный не стал исключением», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. «Драйверами выступили укрепляющиеся фьючерсы на нефть и газ, а также рост аппетита инвесторов к риску», — поясняет он.

«Мы ожидаем, что оптимизм инвесторов на российском рынке может сохраниться и завтра, а индекс Мосбиржи постарается обновить свой исторический максимум», — пишет эксперт.