Держатели карт «Мир» СКБ-Банка до 30 ноября 2021 года смогут получить кэшбэк 10%, оплачивая топливо и товары в дорогу в сети АЗС «Газпромнефть».
Для участия в акции клиенту СКБ-Банка необходимо зарегистрировать карту «Мир» СКБ-Банка на сайте программы лояльности или в приложении «Привет, Мир!». Далее оплатить топливо и другие товары в сети АЗС «Газпромнефть» на сумму от 1 тыс. рублей картой «Мир», в том числе с помощью смартфона (Apple Pay). После этого держатель карты получит кэшбэк 10%.
Максимальная сумма кэшбэка за весь период акции — 500 рублей.
Оформить карту «Мир» можно в любом офисе банка или на сайте СКБ-Банка.
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