Уральский Банк Реконструкции и Развития улучшил условия по кредиту «Экспресс-онлайн» для действующих бизнес-клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь максимальная сумма кредита для юридических лиц составляет 1,5 млн рублей, для ИП она увеличена до 2 млн рублей.

«Особенность продукта — в быстроте получения средств: банк рассматривает заявку в течение одного дня. Для получения заемных средств залог не требуется. Деньги выдаются на срок до двух лет по ставке 16% годовых», — говорится в релизе.

Оставить заявку на кредит можно в интернет-банке.