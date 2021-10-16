МТС Банк объявил о запуске нового продукта — кредита на любые цели под залог недвижимого имущества, сообщает пресс-служба кредитной организации. Нецелевой потребительский кредит под залог недвижимости предоставляется на срок до 15 лет, сумма займа — до 15 млн рублей.

«Объектом залога могут быть квартиры, апартаменты, загородные дома, коттеджи и таунхаусы, построенные менее 20 лет назад. В рамках продукта доступно рефинансирование текущих потребительских кредитов. Минимальная ставка — 8,5% годовых, максимальный срок кредита — 15 лет», — говорится в релизе.

Максимальное число созаемщиков в рамках продукта — четыре человека, которые необязательно должны быть родственниками.

Чтобы подать заявку на кредит под залог недвижимости в МТС Банке, нужно:

заполнить анкету онлайн на сайте или в любом отделении банка;

предоставить необходимые документы менеджеру банка и в течение трех рабочих дней получить ответ по телефону или электронной почте (одобрение действительно два месяца);

менеджер свяжется для выбора даты сделки;

после подписания и регистрации договора денежные средства поступят на счет.

Кредиты Рефинансирование Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Выдача средств происходит в день одобрения кредита. Получить деньги можно в ближайшем отделении МТС Банка. Ежемесячный платеж по кредиту возможно внести по номеру телефона, с карты на карту, а также наличными в банкоматах и терминалах МТС Банка. Удобный день для оплаты кредита выбирается клиентом при оформлении договора. Досрочное погашение доступно в любой день через мобильное приложение МТС Банка.

Отмечается, что при оформлении кредита под залог недвижимости клиенту не нужно предоставлять отчет об оценке в банк. Для клиентов также доступна услуга электронной регистрации сделки, что позволит направить документы на регистрацию в Росреестр без посещения МФЦ.