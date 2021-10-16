Малый и средний бизнес Москвы получил возможность в рамках кредитного продукта МСП Банка «Экспресс-поддержка» привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы по ставке 7% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредит на сумму до 5 млн рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на срок два года. Среди приоритетных отраслей, предприниматели из которых могут получить кредит по сниженной процентной ставке, — производство, туризм, образование, здравоохранение, культура, спорт и другие.

«Такая поддержка позволит предпринимателям снизить стоимость привлечения финансирования, получить кредит на более привлекательных условиях. Важно, что программа действует до конца этого года и даст возможность оказать помощь предпринимателям из приоритетных отраслей. При этом кредитный продукт МСП Банка «Экспресс-поддержка» удобен скоростью принятия решений по заявке, подать которую можно онлайн», — отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка — генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как уточняют в банке, «Экспресс-поддержку» можно оформить онлайн на сайте , срок рассмотрения заявки — 72 часа. Кредит могут получить предприниматели со сроком работы не менее 12 месяцев.

