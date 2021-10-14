Прибыль российского банковского сектора в 2022 году составит как минимум 2,5 трлн рублей. Такую оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства озвучил его генеральный директор Михаил Сухов на форуме «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого роста экономики» в рамках Недель российского бизнеса РСПП, передает пресс-служба АКРА.

По словам Сухова, «Россия — банковская страна»: за последние полтора года банки увеличили портфель кредитов нефинансовым организациям до 7 трлн рублей, в то время как объем корпоративных облигаций, находящихся сейчас в обращении на публичном долговом рынке, составляет примерно 1,2 трлн рублей. Такая пропорция будет сохраняться и дальше, полагает глава АКРА.

«С ростом банковских активов (на 23% за полтора года) увеличивается и прибыль кредитных организаций. По оценкам АКРА, прибыль банковского сектора в 2022 году составит как минимум 2,5 триллиона рублей», — заявил Сухов.

«Рост прибыли и ликвидности (треть клиентских обязательств банков покрыта ликвидными активами) позволяют говорить о том, что при наступлении периода турбулентности, которые периодически случаются, банки не будут дестабилизировать финансовые рынки», — заключил руководитель рейтингового агентства.



Как сообщалось, рейтинговое агентство S&P ожидает, что при отсутствии существенных экономических или геополитических шоков российский банковский сектор получит по итогам 2021 года 2—2,2 трлн рублей чистой прибыли. Рейтинговое агентство Fitch в конце сентября прогнозировало, что прибыль российских банков по итогам 2021 года составит 1,8—2 трлн рублей. По данным ЦБ, в январе — августе текущего года российские банки заработали 1,7 трлн рублей.