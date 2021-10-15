Высокая инфляция — проблема не только России, но и всего мира, пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов, которые считают, что укрепление рубля сможет замедлить рост цен. Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что его ведомство увеличило прогноз по инфляции в РФ на текущий год с 5,8% до 7,4%.

По словам Решетникова, основной вклад в рост цен на данный момент вносит продовольственная инфляция. По данным Минэкономразвития, за год больше всего подорожали овощи: капуста (на 81,5%), картофель (на 59,1%), морковь (на 35%) и помидоры (на 31,3%).

«В 2020–2021 годах правительства и центробанки крупнейших стран приняли беспрецедентные меры по стимулированию экономического спроса — и спрос по мере отмены локдаунов восстановился быстрее возможностей адекватного увеличения предложения. С другой стороны, пандемия и локдауны для ее сдерживания привели к нарушениям нормальной работы производственно-логистических цепочек, в результате чего производственные издержки бизнеса растут рекордными темпами, а компании переносят их в отпускные цены», — рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Мишустин поручил подготовить новый комплекс мер по стабилизации цен на продукты Для стабилизации цен на продовольственные товары в долгосрочной перспективе нужен новый комплекс мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.



Эксперт отметила, что перебои в логистике, рост мировых цен на продовольствие и сырье, кратный рост стоимости морских контейнерных перевозок, дефицит рабочей силы, а теперь еще и энергокризис — все это факторы инфляции со стороны предложения.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева также считает, что дело в основном в снижении экономического спроса по всему миру. «Пандемия внесла свои коррективы в прогнозы по экономическому росту и другим макропоказателям. Поэтому неудивительно, что сейчас прогнозы пересматриваются, и довольно часто. Это проблема не МЭР и не ЦБ. Поддерживать относительно невысокие темпы роста цен на данный момент сложно для всех экономических ведомств мира», — сказала она.

Отмечается, что в сентябре наиболее явно на ускорение инфляции в России повлиял рост цен на продовольственную продукцию — на 0,99% месяц к месяцу, или на 9,21% в годовом выражении, подсчитала Беленькая. «Помимо слишком раннего для этого времени года роста цен на плодоовощную продукцию (помидоры подорожали на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%), высокие темпы роста цен сложились на мясную, молочную продукцию, макаронные изделия, куриные яйца. Здесь мог повлиять рост мировых цен на продовольственную продукцию: в сентябре индекс ФАО (ООН) продолжил рост (+1,2% за месяц и +32,8% за год), главным образом, за счет роста цен на большинство зерновых и на растительные масла, повысились цены на молочную продукцию и сахар», — подчеркнула она.