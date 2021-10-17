✅ Летом 2021 года на банковском рынке наметился перелом одной из главных тенденций с начала пандемии: прекратился отток средств населения со срочных рублевых вкладов. Ставки по вкладам обновили двухлетние максимумы. Аналитический центр Банки.ру изучил, выгодно ли открывать вклад именно сейчас, пока банки подняли ставки, или стоит подождать.

✅ Банки.ру признан самым большим финансовым супермаркетом в России. По мнению потребителей, Банки.ру стал абсолютным лидером, получив 52% голосов, второе место заняла онлайн-платформа Сравни.ру (21%), третью строчку поделили Банкирос.ру и Выберу.ру, набрав по 4%.

✅ В России началась перепись населения и продлится до 14 ноября 2021 года включительно. Эксперты предупредили, что во время переписи могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку.



✅ Россиянам напомнили о доступных налоговых вычетах. В России подоходный налог (НДФЛ) платит каждый резидент, получающий какие-либо доходы как в РФ, так и за ее пределами, однако иногда не со всех полученных денег придется отсчитать 13%. Меньше может заплатить тот, кто применяет доступные каждому резиденту налоговые вычеты.

✅ Подход к исчислению полной стоимости кредита будет кардинально изменен в 2022 году. ЦБ вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК. Так, в расчет ПСК предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если он выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Предполагается, что в ПСК будет отражено все, что формирует нагрузку на заемщика.

✅ Эксперты сочли недостижимой цель по повышению качества жизни населения. Темпы роста к 2024 году, которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней, говорится в заключении экспертов из РЭУ им. Г. В. Плеханова на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022—2024 годы» Минфина.

✅ Банки стали вводить комиссии за «стягивание» денег на карту сторонней кредитной организации. На изменение тарифов в кредитных организациях пожаловались пользователи на форуме Банки.ру. Так, клиент ОТП Банка сообщил о заградительной комиссии, а другой пользователь сообщил об изменении в тарифе, добавив, что ему приходило push-уведомление о появлении комиссии.



✅ Инвестдайджест Банки.ру: российские активы в выигрышной позиции и перспективы инвесторов в Facebook. Рубль стремится в лидеры среди валют развивающихся стран. Индекс Мосбиржи растет, а в фаворитах российского рынка — акции ретейлера и IT-компании. Подробности в нашей еженедельной подборке.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам сохранила тенденцию к росту: за первую декаду октября составила чуть больше 6,43% после примерно 6,33% за третью декаду сентября. Таким образом, ставка продолжает рост после небольшой паузы в сентябре.

✅ России предрекли глобальное лидерство в сфере карточных платежей. «Русское чудо» в сфере карточных платежей продолжает свое победное шествие, считают в международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group. По прогнозу экспертов, в ближайшие десять лет Россия укрепит глобальное лидерство, оставив позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию.

✅ Эксперты: укрепление рубля должно замедлить рост цен. Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что его ведомство увеличило прогноз по инфляции в РФ на текущий год с 5,8% до 7,4%. Отмечается, что в сентябре наиболее явно на ускорение инфляции в России повлиял рост цен на продовольственную продукцию.

✅ СМИ: Хоум Кредит Банк выставлен на продажу. Чешская группа активно ищет покупателя на свой актив в России, сейчас его смотрит OTP Group. Решение о продаже «Хоум Кредита» было принято на уровне группы вскоре после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера (погиб при крушении вертолета в марте 2021 года).

✅ ЦБ добавил «Тинькофф» в список системно значимых банков. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, пояснили в Центробанке. Всего в перечень теперь входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

✅ Новая сторублевая купюра появится к концу 2022 года. Эскизный проект модифицированной банкноты утвержден, в следующем году планируется изготовить ее и выпустить в обращение. При этом насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно. В последующие годы новые и сейчас используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других банкнот.

✅ Fingram: что нужно знать об индивидуальных пенсионных баллах. Все знают, что каждый год трудовой деятельности гражданина оценивается в пенсионных баллах, которые влияют на пенсию. А вот сколько их нужно, как рассчитать и что с ними делать — в новом выпуске Fingram.

✅ Минстрой спрогнозировал сроки стабилизации цен на жилье. Как считают в ведомстве, цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода. К середине 2022 года баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в крупных городах придет к равновесию, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, уточнив, что стабилизации цен будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов.