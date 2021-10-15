Fitch Ratings пересмотрело уровень поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Тинькофф Банка с «нет поддержки» на «B+» и повысило рейтинг поддержки банка с «5» до «4», говорится в сообщении агентства. Другие рейтинги банка не затронуты данным рейтинговым действием.

В Fitch пояснили, что пересмотр уровня поддержки долгосрочного РДЭ Тинькофф Банка следует за объявлением Центробанком РФ 11 октября о включении Тинькофф Банка в перечень российских системно значимых банков. По мнению Fitch, это решение отражает существенный рост числа розничных клиентов банка в последние годы.

ЦБ добавил «Тинькофф» в список системно значимых банков Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, добавив в него Тинькофф Банк, сообщила пресс-служба регулятора. В обновленном списке теперь значатся 13 банков.

«Мы полагаем, что признание регулятором системной значимости Тинькофф Банка влечет за собой ограниченную вероятность поддержки от государства в случае необходимости, несмотря на то что банк находится в частной собственности. Такое мнение также принимает во внимание историю предоставления господдержки старшим необеспеченным кредиторам крупных российских частных банков в 2017– 2018 годах и отсутствие планов по внедрению в российское законодательство комплекса положений о вовлечении старших кредиторов в разрешение проблем испытывающих трудности банков (bail-in)», – сказано в комментарии агентства.

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ Тинькофф Банка «B+» на пять ступеней ниже суверенного рейтинга России «BBB». В Fitch поясняют: данный нотчинг отражает тот факт, что банк находится в частной собственности и имеет лишь умеренную общую системную значимость, о чем свидетельствует его низкая доля в активах сектора, составлявшая 0,9% на конец июля 2021 года.