Доля новых кредитов на покупку недвижимости с «чеком» от 12 млн рублей в III квартале достигла рекордных 7% от всех ссуд, пишет РБК со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро ОКБ). Несмотря на замедление на ипотечном рынке, банки указывают на повышенный спрос на «премиум-ипотеку».

Уточняется, что речь идет о кредитах, не попадающих под различные льготные госпрограммы. В июле — сентябре объем такой ипотеки составил 88,1 млрд рублей при общих выдачах в 1,26 трлн рублей — доля новых кредитов с «большим чеком» достигла рекордного уровня как минимум с 2016 года, следует из данных бюро. Всего с начала года российские банки оформили 16,2 тыс. таких договоров на 247,6 млрд рублей.

По словам зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, за девять месяцев этого года ВТБ одобрил 5,5 тыс. таких ссуд более чем на 100 млрд рублей, что почти втрое превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Доля таких сделок в сравнении с тремя кварталами прошлого года удвоилась и достигла 13% от общего объема выдач.

СберБанк за девять месяцев этого года выдал 4,9 тыс. кредитов с «большим чеком» на 90,8 млрд рублей, оценил вице-президент банка Николай Васев, отметив, что год к году объем таких ссуд увеличился в 3,3 раза. «Мы видим рост доли кредитов свыше 12 миллионов рублей более чем в два раза в общем объеме выдач. Если в январе — сентябре 2020 года в суммарном выражении она составляла 2,1%, то за аналогичный период этого года — 4,4%», — уточнил Васев.

В Росбанке тоже наблюдают удвоение доли «премиум-ипотеки» в выдачах. В январе — сентябре показатель достиг 14%, добавила главный аналитик «Росбанк Дом» Ирина Бабина: «Прирост в денежном выражении составил +144% — 12,2 миллиарда рублей в 2021 году против 5 миллиардов в 2020-м». В Промсвязьбанке объемы кредитования в премиальном ипотечном сегменте увеличились в полтора раза и по итогам трех кварталов превысили 4 млрд рублей, сообщила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева.

«По сравнению с 2020 годом мы наблюдаем прирост примерно на 250% в сегменте таких сделок», — заметила управляющий директор группы ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Ирина Петрова. Выдачи за девять месяцев она оценила в 1,2 млрд рублей.

Представитель «Уралсиба» сообщил, что по итогам трех кварталов объем одобренной ипотеки с «большим чеком» вырос на 117% год к году, до 1,6 млрд рублей. МКБ и Абсолют Банк не раскрыли точных данных о выдачах, но подтвердили заметный рост в этом сегменте ипотечного кредитования. В банке «ДОМ.РФ» сообщили, что не наблюдают существенного изменения доли новой ипотеки с чеком от 12 млн рублей. «За девять месяцев 2021 года выдачи в данном сегменте выросли более чем на 20%, мы оформили более двухсот сделок почти на 4 миллиарда рублей», — уточнил директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгений Шитиков.