Уральский Банк Реконструкции и Развития с 15 октября повысил ставки по вкладам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

По всей линейке доходность в зависимости от продукта увеличилась на 0,45—0,5 процентного пункта. Максимальная эффективная ставка составляет 8% годовых.

Такую доходность можно получить по депозиту «Удобный онлайн» при открытии его на три года и подключении пакета «Все под контролем». Оформить вклад можно в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР.

Проценты банк выплачивает каждые 30 дней. Клиент по выбору может добавлять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность или переводить деньги на карту.