За две недели отказывающихся участвовать в переписи населения стало больше в полтора раза. Такие данные приводятся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1 600 россиян. Отмечается, что чаще всего игнорировать перепись собираются антипрививочники (44%).

Если две недели назад игнорировать перепись-2021 собирался каждый пятый, то сегодня — уже три из десяти. Стало меньше не только тех, кто планирует принять переписчика у себя дома (16% и 11% соответственно), но и тех, кто хочет переписаться онлайн (58% и 52%).

Судя по комментариям опрошенных, снижение готовности принять дома переписчиков вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, а уменьшение числа желающих переписаться на сайте госуслуг — скептическими настроениями: «Не вижу смысла. В ЗАГС есть вся необходимая информация о количестве населения».

Примечательно, что женщины чаще мужчин демонстрировали готовность принять участие в переписи онлайн (58% и 47% соответственно). Планируют переписаться на сайте госуслуг и 58% граждан, привитых от коронавируса.

Об отказе от участия в переписи-2021 мужчины говорили чаще женщин (33% и 28%), а россияне до 34 лет — чаще тех, кому более 45 лет (34% и 25%).