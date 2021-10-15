Промсвязьбанк с 15 октября увеличил доходность по накопительным счетам в среднем на 1—1,5 процентного пункта, максимально — до 8%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

По накопительному счету «Акцент на процент» ставка увеличена до 5,5% годовых. К этой ставке действует надбавка до 2,5 п. п. — ее получают клиенты, которые держат на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей. Точный размер надбавки зависит от ежемесячного оборота по карте. Проценты по накопительному счету начисляются за каждый день размещения средств и выплачиваются ежемесячно.

По накопительному счету «Про запас» доходность составит до 6% годовых. Для клиентов, которые первый раз открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка в размере 8% годовых. Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка по счету.

Кроме того, клиент может подключить сервис автопополнения «Купил — накопил» и «Пополнил — накопил». Услуга позволяет самостоятельно настроить перечисление определенной суммы от каждой покупки с карты на накопительный счет. Подключить сервис можно в любом отделении банка, мобильном приложении или интернет-банке.

Снимать и пополнять денежные средства по накопительным счетам можно без ограничений. Любой накопительный счет можно открыть в отделении ПСБ, а также в интернет- и мобильном банке ПСБ.