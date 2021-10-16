Интерпрогрессбанк приступил к эмиссии цифровых карт Best Card международной платежной системы Visa. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, цифровая карта выпускается моментально в интернет-банке и мобильном приложении «ИПБ-Онлайн» и предоставляет клиенту все привилегии программы лояльности и сервисов банка.
В финансовом учреждении перечислили преимущества карты: моментальный и бесплатный выпуск; до 10% кэшбэк за покупки; 5% на остаток; снятие наличных в банкоматах без комиссии и переводы СБП по номеру телефона без комиссии.
«При выпуске цифровой карты необходимо установить ПИН-код и подключиться к сервисам Apple Pay или Google Pay для оплаты смартфоном или часами. Карту можно пополнить по номеру телефона/ счета/ телефона, в мобильном приложении или переводом из стороннего банка по Системе быстрых платежей», — говорится в релизе.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
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Лиц.№ 316
|до 7,5%
|0
|до 10%
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Лиц.№ 1000
|до 7%
|0
|до 2%
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Лиц.№ 1326
|до 3,75%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 6,25%
|0 - 588
|нет
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Лиц.№ 30