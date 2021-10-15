Новикомбанк ввел новый срок размещения вклада «Рантье» — 550 дней, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ранее депозит «Рантье» предусматривал срок размещения на 1 100 дней. Теперь банк отреагировал на поступавшие запросы клиентов, которые не могли позволить себе длительный период размещения, и предложил новый срок — 550 дней.

Процентная ставка вклада не фиксирована: при изменениях ключевой ставки Банка России автоматически изменяется и процентная ставка по «Рантье». Дополнительно применяется процентная «надбавка» — до 0,5% в зависимости от срока и суммы размещения.

Минимальная сумма для открытия «Рантье» — 10 тыс. рублей. Пополнение возможно без ограничения суммы в течение всего срока договора. Расходные операции не предусмотрены.

Выплата начисленных процентов производится по истечении каждого месяца со дня внесения денежных средств. При переходе депозита в новый размерный диапазон за счет капитализации процентов или пополнения вклада процентная ставка автоматически увеличивается. При досрочном расторжении договора депозита гарантированная минимальная ставка составит 2,5%.

Клиентам, разместившим во вкладе «Рантье» от 1,5 млн рублей, предоставляется возможность выпуска банковской карты (Visa Gold, Mastercard Gold или «МИР Премиальная») без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия. Такие вкладчики также могут арендовать индивидуальный банковский сейф любого размера сроком на шесть месяцев за символическую плату — 1 рубль.