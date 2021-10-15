Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Банка ДОМ.РФ до уровня «ruАА-» со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте агентства. Ранее у банка был рейтинг «ruА+» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено значительным ростом масштабов бизнеса банка при сохранении комфортной позиции по капиталу вследствие состоявшейся в апреле 2021 года докапитализации на 30 млрд рублей. Рейтинг банка характеризуется адекватной оценкой рыночных позиций и ликвидности, комфортной позицией по капиталу в сочетании с умеренными показателями рентабельности, приемлемым качеством активов и оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны основного акционера, что обусловлено в том числе статусом уполномоченного ипотечно-строительного банка и учтено в факторе поддержки», — говорится в сообщении.

В «Эксперт РА» напоминают, что Банк ДОМ.РФ — крупный ипотечно-строительный банк, единственным акционером которого является АО «ДОМ.РФ». Головной офис и восемь дополнительных офисов банка расположены в Москве, также банк представлен двумя филиалами, двумя дополнительными офисами и 19 операционными офисами в крупнейших городах 20 субъектов РФ. В настоящее время банком реализуется стратегия, направленная на выполнение задач единого института развития в жилищной сфере («ДОМ.РФ»), в том числе в рамках ипотечного жилищного кредитования и проектного финансирования.

Как отмечается в релизе, адекватная оценка рыночных позиций обусловлена значительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Агентство отмечает значительный рост масштабов бизнеса за последние 12 месяцев: валовые активы банка выросли на 70%, до 819 млрд рублей, объем одобренных кредитных линий по проектному финансированию застройщиков составил более 2 трлн рублей. Диверсификация бизнеса банка по сегментам оценивается как адекватная, при этом отмечается характерная для специализации банка высокая отраслевая концентрация корпоративного кредитного портфеля на строительстве и секторе операций с недвижимостью (84%, согласно отчетности по МСФО, на 1 июля 2021 года), что оказывает сдерживающее влияние на рыночные позиции и рейтинг.

Вместе с тем агентство отмечает статус кредитной организации как уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, а также значительный объем привлеченных средств физлиц на счетах эскроу, что способствует наращиванию и укреплению его конкурентных позиций в банковском секторе и было принято во внимание при повышении уровня внешней поддержки. «Эксперт РА» обращает внимание на то, что нормативы достаточности капитала на 1 июля 2021 года находятся на приемлемом уровне (Н1.0 составил 12%, Н1.1 равен Н1.2, который составляет 11,6%; годом ранее значения указанных нормативов составляли 20,4%). По состоянию на 1 июля 2021 года буфер абсорбции убытков позволял выдержать полное обесценение около 6% подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения обязательных нормативов (снижение с 20% по состоянию на 1 июля 2020 года), что рассматривается как удовлетворительный уровень.

Агентство отмечает, что с учетом амбициозных планов по росту бизнеса для поддержания запаса по капиталу в рамках целевых уровней на горизонте следующих 12 месяцев банку может потребоваться дополнительная докапитализация.