Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по сниженной ставке от застройщиков. Первым девелопером, который подключился к программе, стала «Группа ЛСР». Минимальная ипотечная ставка составляет 2,99% на первые два года. Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется только на Москву. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 30 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

ВТБ снизил на 0,21 процентного пункта ставку по рефинансированию кредитов в рамках семейной ипотеки. При условии комплексного страхования ставка по программе теперь составит 4,79%. Сниженная ставка по рефинансированию доступна при подаче кредитной заявки до конца года. Новыми условиями могут воспользоваться все клиенты, за исключением проживающих и приобретающих жилье на территории Дальневосточного федерального округа. Для заемщиков в этом регионе минимальная ставка по программе сохраняется на уровне 4,3% годовых (при условии комплексного страхования). Рефинансировать кредит могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться федеральной программой «Семейная ипотека» могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

Банк «Уралсиб» снизил ставки по программе «Ипотека для семей с детьми». Минимальная ставка по кредиту в сумме от 3 млн рублей включительно составляет теперь 4,89%, до 3 млн — 5,99% годовых. Также по всем базовым программам банка (кроме кредитов по госпрограммам) снижен до 0,5 п. п. размер надбавки, применяемой при первоначальном взносе менее 20%. В банке напомнили, что он предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья или рефинансирование ипотеки сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Банк ДОМ.РФ обновил условия программы снижения ставок по ипотечным кредитам при внесении единовременного платежа. Программа позволяет зафиксировать более выгодную ставку на 12 месяцев, пять лет и весь срок кредита. Размер единовременного платежа рассчитывается от суммы кредита или стоимости жилья. Скидка по ставке составляет от 0,5 п. п. до 6 п. п. Например, при условии закрепления на весь срок кредита скидки 2 п. п. нужно внести 8% от его суммы, или 6,8% от стоимости недвижимости. При скидке к ставке 0,5 п. п. на срок 12 месяцев нужно внести всего 0,4% от суммы кредита, или 0,3% от стоимости приобретаемой недвижимости.



Кроме того, банк в рамках договора с девелоперской компанией «Первостроитель» сможет оформлять ипотеку на квартиры в одном из домов компаунда «Проспект Мира» по льготной ставке 2,9%. «Программа позволяет получить сниженную ставку при оформлении льготной ипотеки на новостройки, «Семейной ипотеки» или стандартной ипотеки на первичном рынке. Низкая ставка действует до завершения строительства. После сдачи домов в эксплуатацию устанавливается стандартная ставка в зависимости от выбранной программы.