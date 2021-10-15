«Лаборатория Касперского» зафиксировала первые случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения. Об этом РБК рассказал аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Она впервые пройдет в двух форматах: цифровом и гибридном.

«Мы, действительно, фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», — сказал Воробьев. Злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих жертв личные данные, добавил Воробьев. Он предполагает, что мошенники таким образом тестировали новую схему.

В целом массового интереса злоумышленников к теме переписи населения не наблюдается, говорит руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко: «Однако не исключаем, что мошенники могут воспользоваться относительно невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей и тем фактом, что принять участие в переписи можно онлайн. Они могут использовать такой новостной повод, например, для реализации фишинговых атак — чтобы выманивать данные пользователей». Он пояснил, что в сентябре «Лаборатория Касперского» зафиксировала небольшое увеличение числа подделывающих портал госуслуг фишинговых сайтов, которые могут быть использованы для этих целей.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников во время переписи населения Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

В свою очередь в Росстате разъяснили, как отличить переписчиков от мошенников. Главными отличительными признаками переписчиков Всероссийской переписи населения станут удостоверение и одежда, разработанная специально для них, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

«Есть шарф, специально выпущенный под перепись, удостоверение, которое полностью защищено водными знаками: подделать его невозможно, и действует оно при предъявлении паспорта. Жилет светоотражающий, который обеспечивает безопасность в темное время суток, чтобы переписчики чувствовали себя безопасно. И наша фирменная сумка Росстата, которую нигде не купишь», — рассказал он.



В общей сложности для переписи россиян будут задействованы 268 тыс. переписчиков, указал Смелов. Кроме того, 25 тыс. волонтеров будут помогать людям получать информацию о том, как и где можно пройти перепись.