«Лаборатория Касперского» зафиксировала первые случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения. Об этом РБК рассказал аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Она впервые пройдет в двух форматах: цифровом и гибридном.
«Мы, действительно, фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», — сказал Воробьев. Злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих жертв личные данные, добавил Воробьев. Он предполагает, что мошенники таким образом тестировали новую схему.
В целом массового интереса злоумышленников к теме переписи населения не наблюдается, говорит руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко: «Однако не исключаем, что мошенники могут воспользоваться относительно невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей и тем фактом, что принять участие в переписи можно онлайн. Они могут использовать такой новостной повод, например, для реализации фишинговых атак — чтобы выманивать данные пользователей». Он пояснил, что в сентябре «Лаборатория Касперского» зафиксировала небольшое увеличение числа подделывающих портал госуслуг фишинговых сайтов, которые могут быть использованы для этих целей.
Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
В свою очередь в Росстате разъяснили, как отличить переписчиков от мошенников. Главными отличительными признаками переписчиков Всероссийской переписи населения станут удостоверение и одежда, разработанная специально для них, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.
«Есть шарф, специально выпущенный под перепись, удостоверение, которое полностью защищено водными знаками: подделать его невозможно, и действует оно при предъявлении паспорта. Жилет светоотражающий, который обеспечивает безопасность в темное время суток, чтобы переписчики чувствовали себя безопасно. И наша фирменная сумка Росстата, которую нигде не купишь», — рассказал он.
В общей сложности для переписи россиян будут задействованы 268 тыс. переписчиков, указал Смелов. Кроме того, 25 тыс. волонтеров будут помогать людям получать информацию о том, как и где можно пройти перепись.
Мошенники могут воспользоваться переписью населения в качестве предлога для получения нужной им информации у граждан; следует насторожиться, если «переписчики», например, предлагают поучаствовать в мероприятии до его официального начала или ответить на вопросы по телефону. Соответствующее предупреждение для граждан опубликовало МВД.