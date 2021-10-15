АКРА подтвердило Международному банку экономического сотрудничества (МБЭС) кредитный рейтинг по международной шкале «A-», прогноз — «стабильный», по национальной шкале — «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества обусловлен его высокими финансовыми показателями, основанными на сильной оценке достаточности капитала, удовлетворительной оценке риск-профиля, адекватной оценке фондирования и ликвидности, а также умеренно сильной оценке структуры собственности и степени поддержки банка странами-акционерами», — сказано в сообщении.

Напомним, МБЭС — международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран — акционеров банка, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами стран-акционеров, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира организации расположена в Москве. По состоянию на конец июня 2021 года странами — акционерами МБЭС являются Российская Федерация (51,6%), Чешская Республика (13,3%), Республика Польша (12%), Республика Болгария (7,6%), Румыния (7,1%), Словацкая Республика (6,7%), Монголия (1,3%) и Социалистическая Республика Вьетнам (0,4%).

По данным аналитиков, МБЭС поддерживает значительный уровень капитала, что позволяет ему противостоять потенциальному существенному ухудшению качества активов, которое может быть вызвано системными событиями, такими как пандемия COVID-19. По состоянию на конец июня 2021 года оплаченный капитал МБЭС составлял 200 млн евро, объявленный капитал — 400 млн евро. В то же время банку все еще предстоит внедрить схему реализации неоплаченной части уставного капитала. По состоянию на конец июня 2021 года показатель достаточности основного капитала (Tier–1), рассчитанный согласно базельским стандартам, был равен 40,74%. Согласно расчетам АКРА, рентабельность капитала МБЭС на ту же дату составляла 1,8%.

По мнению АКРА, с конца июня 2020 года по конец июня 2021 года общий объем активов банка увеличился более чем на 3% (с 739 млн до 762 млн евро). Кредитный портфель МБЭС на конец июня 2021 года составлял около 51% всех активов банка; почти две трети портфеля формируют выданные кредиты, при этом значительная доля ссудной задолженности обеспечена корпоративными, государственными либо другими гарантиями. Банк уделяет повышенное внимание торговому финансированию, которое рассматривается в качестве одного из основных направлений деятельности, и объем которого на конец июня 2021 года составил 80 млн евро, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.