Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк предложил клиентам надбавку к ставке по вкладу «Копить» в рамках акции «Хит сезона». Акция проводится с 11 октября по 31 декабря 2021 года. Максимальную ставку в 8,05% годовых можно получить при открытии депозита на 1 095 дней через мобильное приложение «Телекард 2.0». Сумма вклада должна составлять 1,5 млн рублей, при этом необходимо выбрать опцию капитализации процентов. Акция распространяется на депозиты сроком 181 и 1 095 дней и подразумевает внесение новых денежных средств (увеличивающих совокупный остаток на момент заключения договора вклада относительно совокупного остатка на 1 октября 2021 года). Надбавка к депозиту составит 1,85 п. п. при сроке 181 день и 1,15 п. п. при сроке 1 095 дней независимо от суммы размещаемых средств.

Промсвязьбанк увеличил доходность по накопительным счетам в среднем на 1—1,5 процентного пункта, максимально — до 8%. По накопительному счету «Акцент на процент» ставка увеличена до 5,5% годовых. К этой ставке действует надбавка до 2,5 п. п., ее получают клиенты, которые держат на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей. По накопительному счету «Про запас» доходность составит до 6% годовых. Для клиентов, которые первый раз открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка в размере 8% годовых.



Росбанк повысил ставку по сберегательному счету «#Акционный». Сберегательный счет со ставкой 7,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов могут оформить новые клиенты, а также те, кто открыл счет в течение последних двух месяцев. Единая процентная ставка 7,5% по сберегательному счету «#Акционный» действует до конца марта 2022 года с единственным ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей. Среди преимуществ нового предложения в Росбанке называют удобство автоматического пополнения счета, ежемесячные выплаты, фактический расчет процентов на ежедневной основе, а также возможность снятия средств и пополнения счета без потери процентов.

Банк «Зенит» запустил вклад «Звездный». Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока вклада и составляет 6,9—7,85% годовых. Также банк повысил доходность по вкладам. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 7,5% годовых, в долларах — 0,2% годовых. Клиенты могут открыть депозит «Доход в ЗЕНИТе» по ставке 7,5% годовых на срок 700 дней. По вкладу «Баланс» теперь максимальная ставка составит 7,25% годовых (с учетом опции капитализации процентов и надбавок по депозиту). Депозит «Высокий доход» в рублях доступен по ставке до 6,75% годовых и в долларах — по ставке до 0,2% годовых.

Новикомбанк ввел новый срок размещения вклада «Рантье» — 550 дней. Процентная ставка вклада не фиксирована: при изменениях ключевой ставки Банка России автоматически изменяется и процентная ставка по «Рантье». Дополнительно применяется процентная надбавка до 0,5% в зависимости от срока и суммы размещения. При досрочном расторжении договора депозита гарантированная минимальная ставка составит 2,5%.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладам. По всей линейке доходность в зависимости от продукта увеличилась на 0,45—0,5 процентного пункта. Максимальная эффективная ставка составляет 8% годовых. Такую доходность можно получить по депозиту «Удобный онлайн» при открытии его на три года и подключении пакета «Все под контролем». Банк также повысил ставки по накопительным счетам. Максимальная доходность может достигать 7,5% годовых: по накопительному счету «Промо» с повышением промоставки (+1 п. п.) и базовой ставки (+0,5 п. п.), а по «Накопительному счету» с подключенной опцией «Накопление» — за счет роста базовой ставки (+0,5 п. п.).

Банк БКФ запустил новый вклад «Сценарий успеха». Вклад открывается на сумму от 100 тыс. рублей сроком от 91 до 375 дней. Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ, но не менее 3,5% и не более 7,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие возможно начиная с 31-го дня срока действия вклада до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: до 91-го дня — по ставке вклада до востребования, с 91-го дня — по ставке вклада без потери дохода.

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке накопительных счетов для физических лиц. Теперь по продуктам установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 8,25% — по накопительному счету «Турбо», 7,9% — по «Автомобилисту» и 7,5% — по счету «Для своих». Также РГС Банк предлагает годовую доходность 7,2% в рублях по вкладу «Подушка безопасности», доступному только на платформе «Финуслуги».

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ОТП Банк предлагает новый накопительный счет «Турбо». В первые два месяца клиент будет получать 6% на любой остаток на своем счете. При открытии счета вместе с пакетом дополнительных услуг ставка счета будет выше, при этом гарантированная доходность составит 7% годовых в первые три месяца действия счета. Начиная с четвертого месяца по счету начнет действовать ставка в размере 5% годовых. Клиент будет получать доход регулярно, проценты зачисляются в конце каждого месяца на любой остаток на счете клиента.

Абсолют Банк повысил ставки по вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения для депозитов со сроком размещения от шести до девяти месяцев на 0,4 п. п. Рублевый депозит «Абсолютный максимум+» на сумму от 10 тыс. рублей и вклад от 1,4 млн рублей клиенты Абсолют Банка теперь могут открыть со ставкой 7% годовых как в отделениях банка, так и онлайн.

Тимер Банк ввел новый вклад «Пенсионный». Депозит открывается в сумме от 5 тыс. рублей сроком на 31, 93, 186 и 372 дня. Доходность зависит от суммы и срока и составляет 5,1—5,9% годовых. По вкладу предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов. Частичное снятие средств разрешено до суммы неснижаемого остатка. Проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам новый рублевый вклад «Надежный партнер». Его ставка на 0,2 п. п. выше, чем у стандартного вклада «Надежный». Вклад «Надежный партнер» могут открыть клиенты, которые за последние три месяца получали заработную плату на банковскую карту по тарифу «Opencard Зарплатная», активировали банковскую карту с тарифом «Opencard Зарплатная» или получали зачисления пенсии из Пенсионного фонда РФ на банковскую карту по тарифу «Opencard», «Opencard Зарплатная» НПС «Мир». Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 6,7% годовых, с выплатой процентов ежемесячно — 6,33%, с выплатой процентов в начале срока — 5,95% (при размещении на срок 730 дней).



МТС Банк повысил максимальную процентную ставку по карточным и накопительным счетам до 5,75%. Банк повышает максимальную ставку до 5,75% годовых по карточным и накопительным счетам на остаток собственных средств для дебетовых карт линейки «МТС Деньги» и карт линейки «MTS Cashback», а также для зарплатных карт и продуктов private banking. Банк начисляет проценты за каждый день размещения средств на счете и выплачивает ежемесячно». Накопительный счет создается клиенту автоматически при оформлении карты.