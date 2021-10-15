Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу Евразийского банка развития с «негативного» на «стабильный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента подтверждены фининституту на уровне «BBB/A-2».

«Пересмотр прогноза отражает наше мнение об ослаблении давления на капитализацию ЕАБР», — поясняют в агентстве.

Там указывают, что новая стратегия ЕАБР предполагает дополнительное вливание капитала в размере до 700 млн долларов до конца 2026 года, включающее капитал со стороны действующих стран-участниц (250 млн долларов в 2024 году и еще 250 млн в 2026-м), а также возможное вливание капитала со стороны новых стран-участниц в ближайшие несколько лет (200 млн долларов).

«Объем текущего инвестиционного портфеля, как ожидается, увеличится с 4,4 млрд долларов почти до 6 млрд долларов к концу 2023 года в соответствии с новой стратегией и благодаря восстановлению и дальнейшему росту показателей ключевых отраслей экономики, таких как электроэнергетика и транспорт. Наш базовый сценарий предполагает, что такой рост будет поддерживаться вливаниями капитала и возможным увеличением числа акционеров в долгосрочной перспективе», — пишут эксперты.

В числе прочего в релизе отмечается, что профиль бизнес-рисков ЕАБР, по мнению S&P, является очень слабым. «Сдерживающее влияние на нашу оценку профиля бизнес-рисков банка оказывает ограниченная географическая диверсификация его портфеля в сравнении с портфелями других международных организаций, а также нестандартная для международных институтов развития структура собственности (на долю России и Казахстана приходится 99% акций). Кроме того, наша оценка учитывает тот факт, что в прошлом банк не придерживался целевых темпов роста кредитного портфеля. При этом мы считаем, что успешная реализация новой стратегии может привести к повышению значимости банка для рынков, на которых он оперирует», — говорится в сообщении.



В S&P напоминают, что доля России в капитале ЕАБР составляет 65,97%, Казахстана — 32,99%, Белоруссии — 0,99%, Армении — 0,01%, Таджикистана — 0,03%, Киргизии — 0,01%.