Больше всего недорогих квартир в аренду в Центральном административном округе Москвы предлагается в Таганском районе: около 28% квартир здесь сдается по цене до 45 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили по запросу «РБК-Недвижимости» аналитики риелторской компании «Миэль».

Такие показатели в Таганском районе объясняются большим массивом типового панельного жилья и соседством с промзонами, поясняют риелторы. На втором месте по доступности аренды в ЦАО — Мещанский район, где по цене до 45 тыс. рублей в месяц сдается 25,3% квартир. Далее следуют Басманный (24,51%) и Пресненский (20%) районы. Замыкают пятерку лидеров Хамовники, где по ставке до 45 тыс. в месяц можно арендовать 19,51% квартир.

В этих районах широко представлено предложение в домах типовой застройки и пятиэтажном панельном фонде, поэтому и ставки здесь ниже, поясняют эксперты. В остальных районах ЦАО практически нет предложений со ставкой до 45 тыс. рублей в месяц.

В целом средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве, по данным компании «Миэль», составляет порядка 32—36 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 40—45 тыс., трехкомнатных — 55—60 тыс. рублей в месяц. Стоимость аренды с начала года существенно не изменилась, есть колебания в 2—4% в обе стороны в зависимости от месяца, округа и уровня экспонируемых в тот или иной момент квартир, говорят в риелторской компании.



За период, который в Москве считается высоким сезоном для долгосрочной аренды, — с середины августа по конец сентября — предложение уменьшилось на 35%, рассказали ранее аналитики «Инком-Недвижимости». По их данным, к аналогичному периоду 2020 года показатель снизился на 42%.