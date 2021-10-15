Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил незначительные 0,06% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 261,82 пункта. Индекс РТС повысился более заметно — на 0,83%, до уровня 1 891,56.

Акции Московской биржи выросли в цене на 2,17%, Mail.ru — на 1,37%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,32%, «Норникеля» — на 0,75%, «Газпрома» — на 0,17%. Бумаги «Магнита» подешевели на 1,73%, «Полюса» — на 1,71%, СберБанка — на 1,25%, «Яндекса» — на 0,91%, МТС — на 0,39%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает на сохранение позитивных внешних факторов: умеренно позитивного настроя на рынках США и Европы и позитивного настроя на рынке нефти. «На мировых фондовых биржах в конце недели преобладал оптимизм. Инфляционные опасения пока что отошли на второй план, но могут вернуться на рынки в любой момент. Следующая неделя будет более спокойной на макроэкономические события, нежели уходящая, но в Европе и США при этом продолжится сезон квартальных отчетностей. Покупатели пытаются восстановить аппетит к риску, и до появления новых негативных сигналов затея может вполне удаться», — пишет эксперт.

Она указывает, что в ходе сессии «рублевый индикатор немногим не дотянул до исторического максимума этой недели в 4 292 пункта, а долларовый благодаря силе рубля поднялся до очередного многолетнего пика в 1 893 пункта».

«Краткосрочно индексы сняли перекупленность и готовы возобновить восходящее движение, в то время как среднесрочная перекупленность на рынке сохраняется, предупреждая о рисках масштабной коррекции», — рассуждает Кожухова.



«Мы ожидаем, что на следующей неделе позитив на российском рынке сохранится, а индекс Мосбиржи попытается обновить свой исторический максимум», — отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

