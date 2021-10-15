Государственные бюро, в которых будет предоставляться бесплатная юридическая помощь, будут созданы по всей России. Об этом министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил в Севастополе на совещании с правительством региона и профильными чиновниками.

Так, в числе вопросов, которые обсуждались на совещании, была организация в городе бесплатной юридической помощи, следует из сообщения на сайте правительства Севастополя. С 2019 года такая помощь предоставляется нуждающимся через Адвокатскую палату Севастополя.

«Есть вопросы к эффективности организации этой работы, так как за прошедшие три года бесплатной юридической помощью воспользовались всего 39 человек, притом что около 35 тысяч севастопольцев имеют право на эту меру поддержки», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пообещав разобраться, «где сбой — в недостатке информации о такой возможности или бюрократических сложностях самого механизма оформления услуги».

«Мы планируем создать государственные юридические бюро по всей стране», — сообщил в этой связи Чуйченко. По его словам, такие бюро уже созданы в 30 регионах, «одно из самых продвинутых и эффективных — в Ульяновске».

«Механизм прост: делаем реестр тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь, уведомляем их о такой возможности и даем координаты, где ее можно получить», — пояснил глава Минюста РФ.