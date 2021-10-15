Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Россельхозбанка: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне «Ba1» с сохранением «стабильного» прогноза, базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности — на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности банка отражает, с одной стороны, улучшение качества активов и показателей прибыльности за последнее время, с другой — его все еще низкие капитальные показатели в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Позитивны с точки зрения оценки кредитоспособности банка его ограниченная зависимость от рыночного фондирования, хорошие позиции по ликвидности и постоянная поддержка со стороны государства, в то время как высокая концентрация на крупных кредитах выступает ограничивающим фактором.



Подтверждение депозитных рейтингов РХСБ обусловлено очень высокой вероятностью его поддержки со стороны государства. В Moody's указывают, что рейтинг банка на пять ступеней выше оценки его собственной кредитоспособности. Агентство объясняет, что банк полностью принадлежит государству, выступает главным кредитором в агропромышленном комплексе, неоднократно получал от государства поддержку капиталом в прошлом, а также входит в число системно значимых кредитных организаций.