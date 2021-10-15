«Пятерочка» снизила цены на продукты в Калмыкии. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба, напомнив, что ранее ООО «Агроторг», развивающее данную торговую сеть, получило от регионального управления ФАС предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

«После предупреждения УФАС России снижены розничные цены на морковь и белокочанную капусту в магазине «Пятерочка» в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение. Проведенная сотрудниками службы проверка показала, что в настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в столице Республики Калмыкия, где ретейлер конкурирует с остальными участниками рынка», — говорится в сообщении.

Антимонопольщики также направляли «Пятерочке» и торговой сети «Магнит» (АО «Тандер») предписания о снижении цен на продукты в Подмосковье; по данным ФАС, ретейлеры их уже исполнили.



ФАС России обещает продолжать проведение мониторинга и сравнительного анализа стоимости продуктов питания, а также предлагает гражданам и хозяйствующим субъектам сообщать о фактах завышения торговыми сетями цен на социально значимые продуктовые товары на горячую линию .