Почта Банк начал выпуск новой карты Mir Supreme для премиальных клиентов.

Как сообщили в кредитной организации, по карте предусмотрен кэшбэк:

10% — за траты в супермаркетах, ресторанах и такси;

до 30% — по программе лояльности платежной системы «Мир»;

1% — за все покупки (максимум 15 тыс. рублей) — начисление баллов по программе «Мультибонус».

В числе прочих преимуществ карты Mir Supreme названы:

повышенный лимит на снятие наличных — 500 тыс. рублей в месяц;

снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии в сумме до 100 тыс. рублей в месяц;

бесплатное СМС-информирование;

консультации по медицинским, юридическим и социальным вопросам «Линия заботы»;

возможность выпуска дополнительных карт Mir Supreme.

При обороте по карте свыше 10 тыс. рублей предусмотрен «один из самых высоких процентов на остаток средств на счете и повышенные проценты по вкладам», отмечает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. «Кроме того, наша Mir Supreme отличается самой демократичной стоимостью обслуживания — 5 тысяч рублей в год. Это существенно ниже, чем у других банков. И у нас нет никаких ограничений и минимального порога по трансакциям для получения всех привилегий», — уточняет топ-менеджер.



Заказать карту можно в мобильном приложении или в отделениях Почта Банка, а забрать — в том числе в ближайшем почтовом отделении, куда карта будет доставлена бесплатно.