Почта Банк начал выпуск новой карты Mir Supreme для премиальных клиентов.
Как сообщили в кредитной организации, по карте предусмотрен кэшбэк:
- 10% — за траты в супермаркетах, ресторанах и такси;
- до 30% — по программе лояльности платежной системы «Мир»;
- 1% — за все покупки (максимум 15 тыс. рублей) — начисление баллов по программе «Мультибонус».
В числе прочих преимуществ карты Mir Supreme названы:
- повышенный лимит на снятие наличных — 500 тыс. рублей в месяц;
- снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии в сумме до 100 тыс. рублей в месяц;
- бесплатное СМС-информирование;
- консультации по медицинским, юридическим и социальным вопросам «Линия заботы»;
- возможность выпуска дополнительных карт Mir Supreme.
При обороте по карте свыше 10 тыс. рублей предусмотрен «один из самых высоких процентов на остаток средств на счете и повышенные проценты по вкладам», отмечает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. «Кроме того, наша Mir Supreme отличается самой демократичной стоимостью обслуживания — 5 тысяч рублей в год. Это существенно ниже, чем у других банков. И у нас нет никаких ограничений и минимального порога по трансакциям для получения всех привилегий», — уточняет топ-менеджер.
Заказать карту можно в мобильном приложении или в отделениях Почта Банка, а забрать — в том числе в ближайшем почтовом отделении, куда карта будет доставлена бесплатно.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|0
|1,5%
|
Лиц.№ 3292
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000