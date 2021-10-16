Министерство финансов США опубликовало в пятницу инструкцию для участников рынка криптовалют относительно соблюдения ими американских санкций. Документ, размещенный на сайте ведомства, в частности, рекомендует использовать геолокацию для блокировки доступа к запрещенным Вашингтоном операциям из стран, находящихся под санкциями США.

«Обязанность выполнять санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) относится в равной степени и к трансакциям с виртуальными валютами, и к трансакциям с традиционными валютами центральных банков. Участники сектора виртуальных валют несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в трансакциях, запрещенных санкциями OFAC», — говорится в тексте. В распространенном отдельно письменном заявлении Минфина также подчеркивается, что за несоблюдение требований американских властей предусмотрена «административная и уголовная ответственность».

В самом тексте инструкции отмечается среди прочего, что компании, занимающиеся криптовалютами, «должны иметь возможность использовать инструменты геолокации, чтобы выявлять IP-адреса и препятствовать тому, чтобы те, кто базируется в юрисдикциях, находящихся под санкциями, получали доступ к сайту и услугам компании для осуществления деятельности, которая запрещена OFAC».

Минфин в своем заявлении отмечает, что участникам рынка следует применить рекомендации ведомства. Их игнорирование, как подчеркивают американские власти, «может привести к нарушениям [санкционного режима] и последующим принудительным мерам [со стороны властей США], а также нанести вред интересам внешней политики и национальной безопасности США».