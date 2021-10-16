В октябре — ноябре доллар США, скорее всего, будет стоить 68—71 рубль, что является позитивной тенденцией и оптимальным для российского бюджета. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя снижение курса доллара до 71 рубля впервые с июля 2020 года.

В пятницу, 5 октября, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 71 рубля. Такой курс зафиксировали впервые с июля 2020 года.

По словам Остапковича, «рубль утяжелится, если ЦБ не будет его обратно «снижать». В то же время он отметил, что рост курса российской национальной валюты — «благоприятная ситуация» для России, отметив, что резкое повышение курса рубля и понижение американской валюты вряд ли «позитивно сказывается» на российской экономике.

По его словам, не нужно, чтобы курс доллара США падал, условно, до 50—60 рублей, потому что тогда в стоимости начнет терять российский экспорт. Для бизнеса благоприятным является «постоянство валют», чтобы можно было «сделать нормальный бизнес-план» и предугадывать маневры, заключил эксперт.

Курс доллара по отношению к рублю снижается с сентября 2021 года. 1 октября стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов сообщал, что единственной из ключевых мировых валют, укрепившейся по отношению к американскому доллару в сентябре, стал российский рубль. Он связал это с политикой ЦБ, который повысил ключевую ставку. По прогнозу эксперта, рубль не потеряет в весе и в октябре.

Как в конце сентября заявил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Александр Осин, прогноз на конец 2021 года для курса рубля к доллару и евро составляет 68—73 рубля за доллар США и 78,5—92,7 рубля — за европейскую валюту.