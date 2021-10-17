Альфа-Банк запустил новый проект для помощи животным — «Хвостатый Speed Dating». Он помогает найти друга мечты — верного, как Хатико, или веселого, как Скуби-Ду. Как пояснила пресс-служба кредитной организации, Speed Dating — формат короткого свидания. Традиционно они проходили офлайн, но с пандемией это стало сложнее. Для встречи с питомцем мечты такой формат выбран впервые.

«Чтобы больше людей нашли друга, не выходя из дома, Альфа-Банк подготовил онлайн-тест по ссылке . С учетом ответов человеку предлагается карточка реальной собаки, где есть ее фотография, описание характера и история жизни. С «совпавшим» питомцем можно познакомиться поближе, оставив заявку», — говорится в релизе.

По контактам в заявке с кандидатом свяжется один из приютов, которые банк поддерживает в рамках проекта «Альфа-Друг». Это горячая линия и бот в Telegram @alfa_friend_bot , который подсказывает, что делать, если с животным что-то случилось. В банке отмечают, что если человек пока не готов забрать собаку, можно просто пожертвовать средства на ее содержание.

Проект создан в партнерстве с HeadHunter.