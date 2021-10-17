Серьезные колебания рубля от нынешнего курса по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что данные факторы будут уравновешивать друг друга до конца года, и отклонения от текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятны», — сказал он.

Так, высокие цены на сырье, быстрое восстановление экономики России, жесткая политика ЦБ стали факторами, играющими на пользу рублю.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, на российскую валюту давит усиление санкционной риторики США, а также преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке.

Также негативные факторы компенсируются позитивом, поэтому отклонение текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятно, заключил эксперт.