Московский Кредитный Банк (МКБ) компенсирует проезд в метро новым и действующим клиентам баллами программы лояльности «МКБ Бонус», сообщила пресс-служба кредитной организации.



Держатели банковских карт МКБ Visa при оплате проезда на турникетах смогут вернуть стоимость поездки за вычетом 1 рубля в виде баллов «МКБ Бонус». Акция «В метро за 1 рубль» действует не только в Московском метрополитене, но еще в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Бонусные баллы начисляются дополнительно к остальным баллам, полученным по программе лояльности банка. Обязательное условие — клиент должен быть зарегистрирован в «МКБ Бонус». Зачисление на счет происходит до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Максимальная сумма возмещения — 1 500 баллов в месяц. Клиент может компенсировать баллы за совершенные покупки по ставке 1 балл равен 1 рублю.

Акция «В метро за 1 рубль» действует до 31 декабря 2021 года.