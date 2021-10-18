Эксперты Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) спрогнозировали, как будут расти инвестиции иностранных компаний в России в ближайшие три года, пишет РБК . Прогноз дан в октябрьском исследовании «Международный бизнес в России. Курс на устойчивое экономическое развитие».

Так, по мнению экспертов, первый самый вероятный сценарий развития мировой экономики — восстановление активности, при котором восстанавливаются позиции, утраченные во время пандемии. Властям удается сдержать рост цен, вызванный приостановкой производства и проблемами с транспортировкой продукции. Появляются новые штаммы COVID-19, но вакцинация сдерживает их распространение и снижает нагрузку на систему здравоохранения.

Второй средневероятный сценарий развития экономики — затяжная пандемия. В этом случае действие вакцины оказывается менее эффективным против новых штаммов и антикоронавирусные ограничения сохраняются долгое время.

Силуанов: мировой экономике угрожает стагфляция Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что мировой экономике угрожает стагфляция. Об этом он заявил в своем выступлении на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20, сообщила пресс-служба Минфина.

Потребительским бум — также средневероятный сценарий развития мировой экономики. Потребители по всему миру начинают тратить сбережения, сделанные во время пандемии, запуская новый цикл роста экономики. Массовая вакцинация снизила экономическую неопределенность, в связи с чем растет склонность инвесторов к риску. Компании увеличивают объемы производства, а сложности с управлением цепочкой поставок и транспортировкой продукции постепенно пропадают.

В каждом из этих вариантов ВВП России и мира вырастет в 2021 году, но российские темпы роста будут отставать от среднемировых. Как следует из регрессивной модели КСИИ, инвестиции иностранных компаний останутся на прежнем уровне в 2021 году и перейдут к росту на следующий год. Самый быстрый рост в ближайшие три года возможен при буме на потребительском рынке. В этом случае объем иностранных инвестиций в России к 2024 году достигнет 1,6 трлн рублей; а самый медленный рост ожидается при затяжном сценарии — до 1,4 млрд.