Банки начнут подключать национальные карты «Мир» к Google Pay с 26 октября, пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень нацональной платежной системы, также информацию подтвердили в Московском Кредитном банке (МКБ), ВТБ, Промсвязьбанке (ПСБ), Банке ДОМ.РФ, «Ренессанс Кредите», Хоум Кредит Банке и Почта Банке. Процесс подключения начнется в октябре, однако финальные сроки предоставления технологии клиентам на рынке не спрогнозировали.

По данным ВТБ, осенью у банков появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. Сроки подключения технологии в каждой кредитной организации устанавливаются индивидуально. В банке отметили, что планируют предоставить этот сервис клиентам одним из первых. В МКБ заявили, что сейчас ведутся работы по отладке технологии и финансовая организация планирует подключить сервис Google Pay для держателей карт «Мир» до конца 2021 года.

Технологию также планируют поддержать ПСБ и Хоум Кредит Банк, сообщили их представители. Одними из первых запустить функционал собираются также Почта Банк и Банк ДОМ.РФ. В «Ренессанс Кредите» рассказали, что планируют предоставить новшество клиентам в 2022 году.

«За последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в полтора раза. Одним из основных факторов массового подключения карт, смартфонов и браслетов к мобильным платежным сервисам стал вывод из оборота устройств без поддержки NFC и наращивание цифровой эмиссии банковских карт», ― сказал руководитель центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур.

Доля трат с использованием различных приложений Pay достигает 60–70% в общем объеме бесконтактных трансакций, оценили в ВТБ. По прогнозам банка, возможность оплаты покупок картой «Мир» через Google Pay увеличит долю оплат с помощью Pay-сервисов, а также повысит спрос на цифровые карты «Мир». В Банке ДОМ.РФ ожидают прироста токенизированной трансакционной активности (с помощью смартфона или носимых устройств) после запуска Google Pay минимум на 10%.

«Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами «Мир» их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков», ― оценил перспективы рынка вице-президент «Ренессанс Кредита» Петр Карпов.